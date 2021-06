TS – Dagli ex Kovacic e Coutinho a Calhanoglu: i possibili sostituti di Eriksen sul taccuino dell’Inter

L'Inter vuole aspettare il suo fantasista, ma nel frattempo si guarda attorno sul mercato

E' ancora presto per parlarne, anche perché l'Inter vuole aspettare Eriksen e il controllo fissato tra un mese indispensabile per capire se Christian potrà tornare in campo e se potrà farlo anche in Italia, con la maglia nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono gli ex Kovacic e Coutinho. Il croato è chiuso al Chelsea e se ne è parlato già tra i due club nell'affare Hakimi: il buon esito della trattativa per la cessione del marocchino potrebbe suonare come una chance per l'Inter che tenterebbe anche di riportare in prestito a Milano il suo ex gioiello.