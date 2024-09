Le VERE cifre del nuovo contratto di Dumfries all’Inter

Come riportato pochi minuti fa, l’Inter e Denzel Dumfries hanno raggiunto l’accordo totale per il rinnovo del contratto. In questo modo, il club nerazzurro scongiura una volta per tutte la possibilità di perdere l’esterno olandese a fine stagione a parametro zero, come avvenuto la scorsa estate con Skriniar.

Per quanto riguarda tutti i dettagli del nuovo contratto di Dumfries all’Inter, iniziamo col dire che il calciatore siglerà un accordo quadriennale con scadenza nel giugno 2028. Ciò testimonia quanto forte sia stata la volontà da entrambe le parti di andare avanti insieme, evitando brusche separazioni.

All’olandese verrà riconosciuto un aumento di contratto, sulla base delle cifre già garantite a Federico Dimarco con l’ultimo rinnovo. Da 2,5 milioni di euro, dunque, Dumfries andrà a guadagnare 4 milioni netti a stagione. Grazie ai benefici del Decreto Crescita di cui l’Inter ancora gode, l’olandese peserà sulle casse nerazzurre 5,2 milioni di euro lordi anziché 7,4 milioni. Un risparmio notevole che ha agevolato la buona riuscita dell’affare. Come già anticipato nelle ultime settimane, non è prevista alcuna clausola rescissoria.