Sta per diventare ufficiale il nuovo accordo appena raggiunto dall’Inter. Un affare in dirittura d’arrivo che mette la parola fine ad una trattativa che andava avanti da diversi mesi e che si conclude nel migliore dei modi alle condizioni poste dall’Inter.

Il club nerazzurro, infatti, ha finalmente raggiunto l’intesa con Denzel Dumfries per il rinnovo del contratto. Questo l’annuncio di Fabrizio Romano: “Denzel Dumfries ha raggiunto un nuovo accordo con l’Inter valido fino al giugno 2028! Il contratto verrà firmato nei prossimi giorni. Il contratto di Dumfries sarebbe andato in scadenza nel giugno 2025, ma grazie al nuovo accordo sarà valido per i prossimi quattro anni”.

Come riportato nelle scorse settimane, è stata decisiva la volontà dell’esterno olandese di abbassare le pretese rispetto alle richieste iniziali. Come nel caso di Federico Dimarco dopo l’ultimo rinnovo, anche Dumfries andrà a guadagnare per i prossimi quattro anni ben 4 milioni di euro netti a stagione.

Un accordo che dovrebbe pesare ‘solamente’ 5,2 milioni di euro lordi sulle casse dell’Inter grazie ai benefici del Decreto Crescita. Nessuna clausola rescissoria, infine, prevista nel nuovo contratto.