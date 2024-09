Marotta: “Stadio obiettivo forte di Oaktree. Derby? Capita”

Intervenuto a margine dell’evento ‘D’Om de Milan- Il dolce di Milano’ che si è tenuto questa mattina presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, il presidente dell‘Inter Beppe Marotta è tornato a parlare dopo la sconfitta di domenica sera nel derby contro il Milan.

E’ stata l’occasione anche per discutere del tema stadio, considerata la presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala insieme al numero uno nerazzurro. Queste le parole di Marotta ai microfoni dei cronisti presenti: “Stadio? Si sta parlando tanto, si sta lavorando tanto. E’ un obiettivo che la società vuole fortemente, ma di altro non posso parlare per correttezza. Cos’è successo nel Derby? Capita”.