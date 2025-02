L’Inter apre all’ADDIO di un big: “Calhanoglu è sacrificabile”

Il rientro travagliato dall’infortunio non ha ancora restituito all’Inter il miglior Hakan Calhanoglu, ma Inzaghi è convinto che il turco possa tornare a rendere come fatto in passato in tempi molto brevi. Tuttavia, in casa nerazzurra sembra esserci qualche riflessione in corso sul suo futuro.

Secondo Calciomercato.it, infatti, “Calhanoglu è sacrificabile”, nel momento in cui l’Inter dovesse aprire all’addio di uno dei suoi big. Un’ipotesi da non escludere per esigenze di bilancio, con il turco che non sarebbe nella lista degli incedibili.

Questioni di campo, ma anche di interesse di altri club per il giocatore, visto il precedente del Bayern Monaco della scorsa estate. Pertanto, scrive sempre il portale, l’Inter avrebbe già fissato il prezzo che renderebbe un’eventuale offerta valutabile: almeno 40 milioni di euro.