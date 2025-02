Esposito segna ancora: si conferma CAPOCANNONIERE in B

La splendida stagione di Francesco Pio Esposito con la maglia dello Spezia prosegue. L’attaccante classe, 2005, in prestito dall’Inter per il secondo anno, ha trovato la rete anche contro il Modena, confermandosi capocannoniere in Serie B.

Esposito ha siglato il gol numero 13 del suo campionato, il 4° in 5 partite nel 2025. Un rendimento stellare per la punta nerazzurra, che l’Inter potrebbe decidere di aggegare alla prima squadra per il Mondiale per Club.

Il suo gol ha sbloccato la gara in casa del Modena, ma non è bastato per evitare la sconfitta, con il liguri che si sono fatti rimontare già nella prima frazione di gara. Nella ripresa non è arrivato nessun gol e lo Spezia ha così perso 2-1 in trasferta.