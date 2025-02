Non solo Sucic, l’Inter si rifà il LOOK in mediana: TRE nomi in lista

Petar Sucic è il primo colpo dell’Inter per la prossima stagione, ma quasi sicuramente non sarà l’unico colpo che i nerazzurri metteranno a segno in mediana nella sessione di mercato estiva. Il look del centrocampo, infatti, potrebbe subire più di qualche modifica.

Lo riporta calciomercato.it, che sottolinea come la possibile partenza di Frattesi e l’ipotesi del sacrificio di Calhanoglu non da escludere, aprono la strada a diversi obiettivi nel taccuino di Marotta e Ausilio. In questo momento ce ne sarebbero tre.

Il primo è Samuele Ricci del Torino, con il quale dovrebbe esserci un duello serrato con il Milan. Gli altri nomi sono quali di Adrian Bernabé del Parma, rientrato da poco dall’infortunio, e Nico Paz del Como, visto maggiormente come rinforzo per il centrcoampo che per l’attacco.