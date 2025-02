Inzaghi sorride in vista di Juve-Inter: è la PRIMA volta in stagione

Il giorno di Juventus-Inter, Derby d’Italia della 26a giornata del campionato di Serie A, è finalmente arrivato. E questa gara per i nerazzurri assume un significato ancora più importante: in caso di vittoria arriverebbe il sorpasso sul Napoli, fermato ieri dalla Lazio.

Un’occasione da non perdere per Inzaghi e i suoi ragazzi, che hanno assistito alla partita sull’autobus che li portava a Torino, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Una trasferta particolare, che ha visto una prima volta in stagionale: tutti i giocatori di movimento della rosa (assente solo il terzo portiere Di Gennaro) erano presenti.

Non era mai successo, con l’infortunio di Buchanan nel precampionato che ha inaugurato una serie di assenze che non si sono avvicendate in modo continuativo. Un unicum stagionale, allora, che arriva nel momento più delicato e che permetterà a Inzaghi di avere diverse opzioni, dovendo fare i conti con le condizioni di Thuram e Arnautovic, recuperati ma da valutare.