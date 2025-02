Risolto il “grande dubbio”: ecco chi sarà il TITOLARE in Juve-Inter

Si avvicina il fischio d’inizio del Derby d’Italia. Contro la Juventus, l’Inter ha l’occasione di scavalcare il Napoli in classifica e prendersi la vetta del campionato di Serie A. Un’occasione da sfruttare al massimo, che Simone Inzaghi vuole affrontare al meglio.

Il tecnico ha recuperato Marcus Thuram e Marko Arnautovic per la trasferta di Torino, ma al fianco di Lautaro Martinez in attacco potrebbe comunque esserci Mehdi Taremi. In compenso, Inzaghi avrebbe risolto l’altro grande dubbio di formazione per stasera.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, al centro della difesa dovrebbe esserci Francesco Acerbi, alla seconda da titolare di fila, dopo il ritorno in campo contro la Fiorentina. Rispetto all’ultima gara di San Siro, inoltre, i nerazzurrino ritrovano anche Denzel Dumfries e Federico Dimarco.