Cruz lancia Lautaro: “Rinnovo atto d’amore. Farà più gol di me alla Juve”

Julio Cruz è stato uno degli attaccantI dell’Inter più profilici contro la Juventus: l’attaccante argentino ha segnato 7 gol ai bianconeri con la maglia nerazzurra. La Gazzetta dello Sport ha deciso di intervistarlo proprio per parlare dell’imminente Derby d’Italia.

Queste le sue parole:

GOL ALLA JUVE – “Non sono stato il loro “incubo”, non è una parola che mi piace, ma ammetto che la sfida contro la Juventus mi ha sempre ispirato particolarmente”.

VITTORIE INTER – “Solo 3 vittorie dell’Inter in casa della Juve in 20 anni? Non è un caso, lo chiamate derby d’Italia ma questo è un derby del mondo: lo guardano tutti. Quindi non è facile vincere là, ma neanche per loro è stato mai facile vincere a San Siro…”.

PARTITA – “La partita arriva nel bel mezzo del playoff della Juve, è chiaro che il passaggio del turno di Champions ti toglie un po’di energie, ma la squadra sta trovando pian piano certezze. L’Inter è, in apparenza, in una situazione di classifica più tranquilla, ma sa benissimo che dopo Firenze non può più sbagliare. I risultati del Napoli danno ancora più carica: questa serata è un passo davvero importante per lo scudetto».



“In questa stagione Marcus è diventato un centravanti fatto e finito. Se non giocherà neanche un

minuto, sarà un peccato, vista anche l’intesa con Lautaro, ma un modo per segnare l’Inter può

trovarlo sempre. Ha sostituti all’altezza anche in attacco. E poi il capitano è in grandissima forma”.



“Ma cos’altro si può dire a Lautaro dopo l’atto d’amore che ha fatto? Ha scelto di rinnovare, nonostante potesse andare ovunque. Si comporta da capitano,dà l’esempioe… segna.Poi è ancora giovane, vedrete che segnerà alla Juve più di me”.