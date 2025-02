Sacchi: “Un dettaglio può fare la differenza con la Juve”. Poi avvisa l’Inter

Il giorno del Derby d’Italia è arrivato e l’atmosfera si fa sempre più elettrica per un match difficile da decifrare, visto anche il 4-4 rocambolesco dell’andata. Secondo Arrigo Sacchi, però, c’è un dettaglio che potrebbe giocare a favore dell’Inter per questa sfida.

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Milan sottolinea come la Juventus sia reduce dall’impegno in Champions League, con l’Inter che dovrebbe essere più riposata. “Questo dettaglio, alla lunga, potrebbe fare la differenza”, scrive Sacchi.

Tuttavia, poi mette in guardia i nerazzurri dal pensare che un’eventuale sorpasso sul Napoli stasera possa mettere in discesa la lotta Scudetto: “Ma, se anche ci fosse il sorpasso, la corsa per lo scudetto sarebbe tutt’altro che conclusa. Il Napoli ha la forza, le energie e le qualità per rimettersi in piedi e tornare a pedalare come ha fatto in precedenza. E, a mio avviso, può rientrare anche l’Atalanta”.