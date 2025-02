Vanni: “L’Inter vuole tenersi Thuram, ma con offerte irrinunciabili…”

Intervistato da calciomercato.it, il giornalista de La Repubblica Franco Vanni ha parlato del momento dell’Inter e della strategia del club nerazzurro per quanto riguarda il prossimo mercato. In particolare, interrogato sul futuro di Thuram non ha escluso un suo possibile addio.

Queste le sue parole:

“In Serie A nessuno è mai incedibile, però ci sono dei giocatori che in questo momento sono fondamentali per il gioco che sviluppa l’Inter. Nel caso della squadra nerazzurra penso a Bastoni, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Lautaro e Thuram. Senza dimenticare Dumfries, che sta facendo benissimo quest’anno e che sarebbe difficile da rimpiazzare. Ci sono dei tornei più attrattativi del nostro e la Serie A rimane un campionato di transito: credo ad esempio che uno come Tonali non ritornerà mai più in Italia se continuerà a giocare a questo livello. Thuram è tra gli incedibili, l’Inter farà di tutto per tenerselo. Però, se dovesse arrivare l’offerta irrinunciabile da mille miliardi (sorride, ndr), si saluta Thuram come si saluta chiunque altro e lo si sostituisce”.