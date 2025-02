Inter pronta a partire per Torino: la decisione DEFINITIVA su Thuram

Mancano poco di più di 24 ore al Derby d’Italia e l’Inter si prepara a partire per Torino, dove domani sera affronterà la Juventus, nella 25a giornata di Serie A. I nerazzurri hanno da poco terminato l’ultimo allenamento prima della partenza e gli occhi erano tutti puntati su Marcus Thuram.

Come riferito da Sky Sport, l’attaccante francese si è allenato in gruppo e, pertanto, partirà in trasferta insieme a tutta la squadra. La situazione, però, rimane in continuo aggiornamento e al momento il favorito per una maglia da titolare all’Allianz Stadium sembrerebbe essere Taremi.

Quello in attacco è uno dei due ballotaggi che Inzaghi deve ancora risolvere. L’altro riguarda il centrale della difesa a 3, con la conferma di Acerbi che sembra essere l’ipotesi più probabile, tallonato comunque da De Vrij.