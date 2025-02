Ranocchia: “Inter più forte del Napoli. Juve? Non la capisco”

In vista della super sfida di domani sera tra Juventus ed Inter, l’ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia è stato intervistato dai colleghi del Corriere dello Sport. Ranocchia ha parlato molto bene della rosa di cui oggi dispone Simone Inzaghi mentre si è detto dubbioso sul progetto che sta portando avanti la società bianconera.

Ranocchia esordisce così: “Sono devoto a San Francesco e alla causa Inter. […] L’Inter è molto più forte del Napoli. La vedono in flessione? Leggo che criticano il mercato, ma serve a migliorare la rosa. Ma come la migliori quella dell’Inter? È forte nelle prime e nelle seconde linee. Cambiare per cambiare non ha senso: sai cosa lasci ma non sai cosa puoi trovare”.

L’ex difensore dell’Inter afferma poi di non aver chiaro in mente quale sia l’attuale direzione del progetto juventino: “Alla Juve devi vincere, vincere e ancora vincere. Lo impone la storia del club. La Juve non la cambi, è lei che cambia te. Io non ho ancora capito quale sia il futuro di questa squadra, quale il progetto, cosa o chi li abbia spinti a fare quel mercato e dove vogliano arrivare. Alla Juve serve gente da Juve. Thiago è speciale, spero che gli sia dato il tempo e il materiale”.