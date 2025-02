Inzaghi passa all’attacco: “Non accetto le diversità di trattamento”

Nella conferenza stampa odierna di presentazione di Juventus-Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha avuto modo di rispondere anche ad alcune domande sulle recenti polemiche arbitrali e anche a dei presunti riferimenti che Antonio Conte ha fatto a lui parlando di VAR e problemi.

L’allenatore dell’Inter ha spiegato: “Ancora oggi si parla di quel calcio d’angolo con la Fiorentina, a me viene in mente l’episodio di Leverkusen. Abbiamo perso per un calcio d’angolo su un fuorigioco loro e abbiamo avuto un danno sia come tabellone che a livello economico per la mia società”.

Il tecnico nerazzurro ha voluto difendere il suo lavoro di tutto il suo gruppo: “Quando capita qualcosa a favore per l’Inter se ne parla tanto mentre se è contro l’Inter quando non se ne parla. Era solo un qualcosa per difendere il nostro lavoro ma gli errori ci saranno sempre da parte nostra, degli arbitri e di tutti”.

Ciò che ha infastidito di più Inzaghi è una disparita di trattamento da parte dei media: “Dico che gli errori ci saranno sempre dagli arbitri a chi gioca e allena. Io mi sono arrabbiato solo per la diversità di trattamento che vedo nelle trasmissioni e nei media sui giudizi tra l’Inter e le altre squadre. Sono umano e qualche volta mi arrabbia sbagliando. Lunedì sono stato ammonito perché sentivo tanto la partita ed ero agitato”.