L’Inter cerca NUOVI Thuram: decisi i prossimi profili di mercato

La nuova Inter targata Oaktree sta prendendo via via sempre più forma, ma sarà la prossima sessione di mercato quella che dovrebbe davvero portare avanti le volontà della proprietà nerazzurra, con chiare linee guida per i dirigenti.

Lo stop ai giocatori ultratrentenni è un diktat imprescindibile e questo avrà ripercussioni chiare sulla strategia di Marotta e Ausilio, che però sembrano aver già individuato quale tipologia di profili inseguire a giugno, come riportato da la Repubblica.

La volontà sarebbe quella di cercare profili “alla Thuram”, ovvero “giocatori giovani ma pronti, che hanno dimostrato di valere in squadre importanti di campionati competitivi”. L’obiettivo è ringiovanire e rafforzare la rosa, soprattutto nelle seconde linee.