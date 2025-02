Dove vedere Inter-Lazio, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Lazio in diretta TV e streaming

Dopo l’eliminazione precoce agli ottavi di finale della scorsa stagione, l’Inter torna a giocare i quarti di finale di Coppa Italia, dovo aver battuto l’Udinese. A San Siro, i nerazzurri affronteranno la Lazio, che nel precedente turno ha eliminato il Napoli.

Sfida che arriva in un momento delicato per gli uomini di Simone Inzaghi, attesa pochi giorni dopo dalla sfida Scudetto proprio in casa della squadra di Antonio Conte. I nerazzurri, in ogni caso, non vorranno di certo lasciarsi sfuggire questo trofeo, vinto 2 volte nelle ultime 3 stagioni.

Il calcio d’inizio di Inter-Lazio è in programma per martedì 25 febbraio alle ore 21.

Probabili formazioni di Inter-Lazio

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Lazio:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Tavares; Belahyane, Dele-Bashiru; Tchaouna, Noslin, Zaccagni, Dia. Allenatore: Marco Baroni.

Informazioni utili per seguire Inter-Lazio

Inter-Lazio sarà visibile in chiaro sui canali su Canale 5 o Italia 1 per tutti i tifosi. Match che verrà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in maniera completamente gratuita. Basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Lazio in diretta insieme a voi!