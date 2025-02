Inter-Lazio, supplementari o rigori al 90°? Le regole in Coppa Italia

La partita tra Inter e Lazio di questa sera sarà da dentro o fuori perché per i quarti di finale di Coppa Italia non sono previste le gare di ritorno ma solamente in semifinale. Ciò significa che una tra la formazione nerazzurra e quella biancoceleste stasera dovrà uscire vincente da San Siro per sfidare poi il Milan.

Cosa succede in caso di parità nel punteggio al 90°? Le regole della Coppa Italia non prevedono i tempi supplementari nei quarti di finale quindi se Inter e Lazio non riusciranno a battersi a vicenda nei 90 minuti ma resteranno su un risultato di parità andranno direttamente ai calci di rigore per decretare chi passerà il turno.

I tempi supplementari infatti verranno disputati solamente in caso di parità nelle due semifinali e nella finale che si giocherà a Roma il prossimo 14 maggio per eleggere la vincitrice di questa edizione della Coppa Italia.