L’Inter è il passato, Frattesi guarda altrove: “Opzione estero”

Da ormai diversi giorni si parla sempre di più della volontà di Davide Frattesi di cambiare aria e di trasferirsi in una squadra che possa garantirgli un minutaggio maggiore visto che nell’Inter parte praticamente sempre dalla panchina a causa di una fortissima concorrenza.

Frattesi piace tanto alla Roma che vorrebbe riportarlo nella capitale come, tra le righe, è parso di intuire dalle dichiarazioni del DS giallorosso Ghisolfi ieri prima del derby contro la Lazio: “Non voglio commentare le voci di mercato, in particolare stasera. Posso solo dire che Frattesi è un buon giocatore, anche lui è un figlio di Roma“.

Come riportato oggi dai colleghi di Calciomercato.com, il numero 16 nerazzurro tornerebbe volentieri a Roma dopo aver già giocato in Primavera ma spunta anche l’ipotesi Tottenham. Il club inglese è in difficoltà e potrebbe tentare un’offerta già adesso a gennaio. L’Inter però preferirebbe non cedere l’ex Sassuolo nel mercato invernale.