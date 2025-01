“Mi ha innervosito e ferito molto”, derby a rischio per Taremi

Quello di oggi sarà un derby molto importante per Mehdi Taremi che cerca il riscatto per iniziare a determinare anche con dei gol di peso in questa sua avventura con l’Inter. Per lui sarà anche una serata “rischiosa” perché non può sbagliare la prestazione questa sera, essendo chiamato a sostituire l’infortunato Thuram se non vuole rischiare alcune polemiche sul suo conto.

Taremi avrà inoltre l’occasione di rifarsi nella serata più bella, quella del derby contro il Milan. Sulla panchina rossonera ora siede Sergio Conceicao, allenatore portoghese che ha allenato il numero 99 dell’Inter fino alla scorsa stagione quando entrambi erano al Porto.

Il Corriere dello Sport oggi rilancia delle dichiarazioni del tecnico lusitano di maggio 2024 quando commentò così le qualità di Taremi: “Mi ha davvero innervosito in questi quattro anni, soprattutto in allenamento. Ha un modo di lavorare che è molto suo. È molto professionale, ma a volte un po’ rilassato. Mi ha ferito molto, ha preso molte cose sul serio. Ma sono riuscito a tirare fuori il meglio da Taremi, anche in una situazione non facile”.