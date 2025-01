Derby in finale, ipotesi RIGORI: tutte le OPZIONI per Inter e Milan

Il regolamento di questa edizione della Supercoppa Italiana non prevede i tempi supplementari ma in caso di parità nei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore. Questa norma era valida sia nelle due semifinali (sebbene non sia servita) che nella finale di questa sera.

Un pareggio nei 90 minuti è molto più probabile di uno nei 120 e quindi c’è da tenere in considerazione questo scenario quando si pensa alla sfida di questa sera tra Inter e Milan che mette in palio la Supercoppa Italiana.

La Gazzetta dello Sport analizza questa possibilità e riporta un elenco di possibili tiratori dagli undici metri dopo il 90°. Nell’Inter ci sono Calhanoglu, Lautaro (chiamato al riscatto anche dal dischetto), Dimarco, Taremi e Zielinski. Nel Milan invece vengono fatti i nomi di Pulisic, Morata, Theo Hernandez, Reijnders e Abraham.

Sulle pagine della rosea viene anche sottolineato il fatto che Sommer sia un portiere molto abile a neutralizzare i calci di rigore degli avversari e che quindi potrebbe diventare un assoluto punto di forza per il suo allenatore Simone Inzaghi.