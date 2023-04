Dopo l’improvviso exploit registrato a fine marzo grazie ai riflettori che gli sono stati rivolti a seguito della convocazione nella Nazionale Italiana, Mateo Retegui è destinato a diventare uno dei principali nomi caldi sul mercato della prossima estate. L’attaccante italo-argentino è attualmente in prestito al Tigre che ha già annunciato di voler esercitare il diritto di riscatto per il 50% del cartellino versando circa 2 milioni di euro al Boca Juniors .

Per questa ragione, prima di intavolare qualsiasi tipo di trattativa, bisognerà attendere il mese di giugno. Così l’Inter, come raccontato da calciomercato.com, ha deciso di portarsi avanti strappando settimane fa il gradimento totale da parte del calciatore. Prima ci sarà da battere la concorrenza del Milan, che non ha però alcuna intenzione di partecipare ad aste, e soprattutto quella dell’Eintracht Francoforte.

La società tedesca punta infatti a proporre un’offerta importante per avere Retegui, sperando di poter sfruttare il bottino che un’eventuale maxi cessione di Kolo Muani potrebbe garantirgli. Allo stesso tempo, l’Inter avrebbe posto due condizioni imprescindibili che potrebbero farla schizzare in pole position. In caso di qualificazione alla prossima Champions League e con qualche cessione eccellente, il club nerazzurro avrebbe le carte in regola per aggiudicarsi il nuovo bomber della Nazionale.