Ts – Inter e Juventus in pole per Frattesi, ma attenzione alla Roma

Con la stagione che si avvia verso il rush finale, il calciomercato ricomincia a prendere sempre più piede. Le sfide sul campo, allora, stanno per rispostarsi nelle sedi delle varie trattative, con Inter e Juventus che sembrano pronte a ingaggiare diversi derby di mercato.

Secondo Tuttosport, infatti, nerazzurri e bianconeri sarebbero in pole position per l’acquisto di Davide Frattesi del Sassuolo. L’Inter, in particolare, potrebbe aver bisogno di investire a centrocampo, vista la probabile partenza di Brozovic e l’addio praticamente certo di Gagliardini.

Tuttavia, il classe 1999, richiederebbe un investimento importante, che l’Inter potrebbe permettersi solo con l’eventuale qualificazione in Champions League. Inoltre, non va sottovalutato l’interesse della Roma, che già nella scorsa stagione aveva provato a intavolare una trattativa con i neroverdi.