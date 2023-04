L’inserimento della Juventus per Vicario e Scalvini, ma anche per Scamacca, non deve stupire più di tanto. Si tratta di alcuni tra i talenti italiani più apprezzati in questo momento e, pertanto, è normale che una rivale diretta voglia portarli dalla propria parte. Per l’Inter, inoltre, questa può essere un’occasione per mostrare i muscoli a livello dirigenziale e vendicare quanto successo con Bremer.