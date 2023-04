Inzaghi, stasera parte la rincorsa alla riconferma all’Inter

Il destino di Simone Inzaghi è legato a doppio filo alle sorti dell’Inter in questo finale di stagione. Il tecnico lo sa, ed è per questo che vuole battere la Juventus, per provare a vincere di nuovo la Coppa Italia. Per farlo si affiderà ai suoi titolarissimi.

D’altronde, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi è uno specialista di questo tipo di gare e, di fatto, l’Inter si ritroverà ad affrontare solo gare da vincere a tutti i costi. Il tecnico non può più permettersi passi falsi se vuole sperare nella riconferma.

Inzaghi ha bisogno di un grande finale di stagione per salvare il suo posto sulla panchina dell’Inter. Una possibilità che al momento è molto esigua, ma che potrebbe diventare realtà se la stagione dei nerazzurri terminasse in trionfo. Il primo passo, però, va compiuto già stasera.