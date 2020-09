L’Inter investe sul futuro: preso l’attaccante classe 2003 Jurgens!

L‘Inter, che da anni vanta uno dei settori giovanili migliori d’Italia, non ha intenzione di smettere di investire sul settore giovanile, anzi. Nonostante la crisi che stanno attraversando tutti i club nella ripresa post Covid, Suning ha deciso di continuare ad aggiungere giovani di talento nelle proprie rappresentative.

L’ultimo è l’attaccante estone Oliver Jurgens, classe 2003 che ha ben figurato nella scorsa stagione, siglando, da gennaio, 4 reti in 4 partite nella Roma Under 17. I nerazzurri lo hanno messo sotto contratto per il massimo possibile per un minorenne, fino al 2023, segno della grande fiducia nella crescita del ragazzo.

Jurgens dal canto suo sembra entusiasta della opportunità concessagli, come dimostrato dai suoi post sui social: “Felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista. Felice di aver fatto un altro passo avanti. Ora tutti gli occhi sulla prossima stagione. Forza Inter”.

