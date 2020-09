Pedullà – Esposito apre alla Spal. Candreva alla Sampdoria già in serata?

Sembra finalmente aver cambiato passo l’Inter sul mercato in uscita. Il club nerazzurro, che sta per ufficializzare l’acquisto di Arturo Vidal, nelle ultime ore ha impostato ben cinque cessioni. Dall’addio di Diego Godin che ha già svolto le visite mediche con il Cagliari, a quello di Antonio Candreva che già in serata potrebbe chiudere positivamente al trasferimento alla Sampdoria, stando alle ultime indiscrezioni riportate dall’esperto giornalista Alfredo Pedullà.

Secondo lo stesso cronista, Sebastiano Esposito potrebbe accettare finalmente la corte della Spal in Serie B con la formula del prestito secco. Stessa modalità che presumibilmente porterà Lucien Agoumé allo Spezia ed Eddie Salcedo al ritorno all’Hellas Verona. Insomma, dopo settimane complicate, l’Inter sembra aver messo il turbo in uscita, consapevole di doversi ancora liberare di altri esuberi attualmente all’interno della propria rosa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<