L’Inter prepara una rivoluzione estiva: cinque uscite sicure e due in bilico

L’estate porterà cambiamenti importanti in casa Inter. La società nerazzurra dovrà gestire l’addio di cinque giocatori in scadenza di contratto: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan lasceranno infatti il club e sarà necessario trovare dei sostituti.

Il centrocampo e la difesa sono i reparti destinati a subire i maggiori cambiamenti. Per il settore arretrato sono nel mirino Muharemovic, Solet e Celik. A centrocampo, oltre all’addio dell’armeno, le situazioni più delicate riguardano Frattesi e Calhanoglu.

Il centrocampista italiano vorrebbe trovare più spazio, mentre il turco ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è corteggiato con forza dal Galatasaray. Nel caso di due o tre partenze dal reparto mediano, serviranno necessariamente nuovi innesti.

A gennaio la società ha già acquistato il 23enne Massolin dal Modena, anche se potrebbe essere girato in prestito per testarlo prima in Serie A. Quasi certa invece la recompra a 23 milioni di Aleksander Stankovic, al quale Chivu vorrebbe affidare un ruolo importante.

Domenica scorsa un osservatore nerazzurro ha assistito alla partita di Ismael Koné del Sassuolo, classe 2002. Dalla Serbia arrivano inoltre voci insistenti su un possibile interesse per Vasilije Kostov, trequartista della Stella Rossa nato nel 2008 che ha già segnato 10 gol in campionato. Dejan Stankovic potrebbe essere uno sponsor importante per questa operazione.