Zazzaroni e il retroscena sull’eliminazione Inter dalla Champions

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha raccontato un retroscena legato all’eliminazione dell’Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. Intervenuto nel podcast Numer1, il giornalista ha rivelato alcune confidenze ricevute e ha toccato temi delicati legati alla gestione tecnica e mediatica della squadra.

“L’uscita dalla Champions League dell’Inter effettivamente è grave anche se un dirigente ha parlato con una persona che conosco e gli ha detto ‘vedrete che noi usciremo perché non siamo strutturati'”, ha dichiarato Zazzaroni. Una rivelazione che getta luce su possibili valutazioni interne alla società prima della competizione europea.

Il giornalista ha poi spostato l’attenzione su Chivu, tecnico arrivato dal Parma dopo pochi mesi e attualmente alla guida della squadra. “Sta facendo un ottimo lavoro e raccontare che non è top e che ti ha fatto perdere dei soldi va in contrasto con Inzaghi“, ha spiegato, evidenziando una possibile contraddizione nella comunicazione del club.

Secondo Zazzaroni, il problema principale riguarda l’approccio alla critica: “Inzaghi i soldi te li ha fatti guadagnare e viene comunque attaccato: l’importante nei social è dire una cosa molto forte, perché se fai un’analisi non ti caga nessuno”. Una riflessione che punta il dito contro la tendenza a privilegiare dichiarazioni ad effetto rispetto ad analisi più approfondite e ponderate.