Anche il Lipsia su Correa. Pedullà: “Sceglierà lui dove andare”

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Joaquin Correa. L’attaccante argentino è destinato a lasciare i nerazzurri e diverse pretendenti stanno valutando il suo profilo. Oltre alle due squadre di Siviglia e al Torino, sembra esserci anche un nuovo nome.

Si tratta del Lipsia, come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà. I tedeschi avrebbero un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. In ogni caso, l’Inter sembra essere disponibile nei confronti di Correa: sarà lo stesso giocatore a scegliere quale sarà la sua prossima destinazione.

L’opinione di Passione Inter

L’ingresso nelle ultime battute di mercato sembra aver risvegliato maggiore interesse nei confronti di Correa, dopo settimane in cui le offerte latitavano. L’argentino deve uscire, perché l’Inter ha già pronto Sanchez come sostituto. Da capire se ciò accadrà in tempi brevissimi o se la questione si prolungherà ancora per qualche giorno.