Chi è Fabbri, arbitro di Cagliari-Inter: preoccupa un precedente

L’Inter torna in campo per la prima trasferta della stagione. I nerazzurri andranno in Sardegna per affrontare il Cagliari neopromosso. Gli uomini di Inzaghi dovranno fare attenzione alla solidità della squadra di Ranieri, alla prima in casa in Serie A. Il calcio d’inizio sarà lunedì 28 agosto alle ore 20.45.

A dirigere la gara sarà Micheal Fabbri, arbitro della sezione di Ravenna.

Fabbri è uno degli arbitri più importanti del campionato, nonché arbitro internazionale dal 2019. Lo scorso maggio ha festeggiato i 10 anni dall’esordio in Serie A, quando arbitro proprio il Cagliari, sconfitto 1-0 dal Parma.

Per il ravennate sarà la prima gara in Serie A della stagione, dopo che l’anno scorso ha diretto i nerazzurri per 4 volte: 2 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ultimo precedente è stata la chiusura dello scorso campionato nerazzurro, contro il Torino (1-0 con gol di Brozovic).

C’è un dettaglio che può spaventare i nerazzurri: le 2 sconfitte arrivate con Fabbri sono state entrambe in trasferta: contro il Genoa nel 2017/2018 e con la Lazio nello scorso campionato. Quest’ultimo precedente, peraltro, era l’esordio stagionale di Fabbri in Serie A. Esattamente come lunedì sera. Comunque, in generale i suoi numeri con l’Inter sono molto buoni: 7 vittorie 1 pareggio e 2 sconfitte.

Al fianco di Fabbri, ci saranno Mondin e Di Iorio come assistenti e Ayroldi da quarto uomo. Al VAR Marini, con Longo nel ruolo di AVAR.