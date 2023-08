La lista dei 25 nomi SVINCOLATI per il COLPO A ZERO dell’Inter

1 di 4

Il mercato è entrato nelle fasi finali ed è in questo momento che tutte le società accelerano per trovare l’occasione last-minute per rinforzare la propria rosa. Anche l’Inter potrebbe essere tra queste: i nerazzurri hanno già dimostrato in passato di saper pescare dal mercato degli svincolati. E anche quest’anno potrebbero ripetersi.

Ecco allora una lista di 25 possibili colpi a parametro zero per l’Inter.

