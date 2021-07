GdS – Lukaku respinge il Chelsea: no a maxi ingaggio, vuole solo l’Inter

Ennesimo atto d'amore del centravanti belga verso i colori nerazzurri

Negli ultimi giorni si è consumato l'ennesimo atto d'amore di Romelu Lukaku rivolto all' Inter . Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport , il centravanti belga ha infatti rifiutato una maxi proposta da oltre 10 milioni di euro d'ingaggio che gli è stata recapitata da parte del Chelsea, club che conosce benissimo e che lo aveva aiutato a muovere i primi i passi dopo gli anni trascorsi all' Anderlecht . Dinnanzi ad un sondaggio di mercato dei Blues, i quali avevano precedentemente tentato a vuoto di acquistare Haaland, l'attaccante è stato chiarissimo ed ha ribadito il suo netto rifiuto ad un ritorno in Premier League.

Big-Rom è particolarmente grato all'Inter per averlo trascinato in Italia dopo l'esperienza non proprio positiva al Manchester United, di averlo fatto sbarcare in un campionato come la Serie A - per lui più stimolante della Premier League - che lo ha saputo accogliere da vera star. Le strade del futuro sono sicuramente infinite, ma al momento Lukaku ha fatto ben capire di voler proseguire a difendere i colori nerazzurri ancora per diverse stagioni. Anche per questa sua caparbietà, il Chelsea non è andato oltre il semplice sondaggio con il suo entourage, senza poter neanche formulare una vera proposta economica dalle parti di Viale della Liberazione per l'acquisto del suo cartellino.