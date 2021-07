GdS – Inter-Cagliari, per Nandez manca ancora l’incastro. Ma c’è l’ennesimo segnale positivo

L'esterno uruguagio spera in un passaggio in maglia nerazzurra

Prosegue senza grosse novità la trattativa di mercato tra Inter e Cagliari per il passaggio in nerazzurro di Naithan Nandez. Nelle ultime ore i due club non hanno fatto registrare novità sostanziali, in attesa che il club interista dia una risposta definitiva sull'ultima richiesta da 5 milioni di euro che i sardi hanno fatto recapitare per il prestito oneroso. Come scritto da La Gazzetta dello Sport , l'impressione è che alla fine l'esterno uruguagio raggiungerà i suoi nuovi compagni ad Appiano Gentile, ma ancora va detto che non si tratta di un'operazione in dirittura d'arrivo dal momento che ancora mancano diversi incastri per la definizione.

Parallelamente, poi, c'è anche il nodo Radja Nainggolan che andrà risolto in fretta, visto che il centrocampista belga spinge per tornare al più presto in Sardegna. Anche in questo caso i contorni che permetteranno al Ninja di tornare a vestire la maglia del Cagliari non sono chiarissimi, mentre in realtà sul fronte Nandez qualcosa in realtà si è mosso e lascia ben sperare l'Inter. La dirigenza sarda nelle ultime ore si è infatti messa in contatto con la Spal per avere Strefezza, esterno che Semplici avrebbe individuato come sostituto per la corsia di destra dinnanzi ad una cessione di Nandez che pare ormai inevitabile.