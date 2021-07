Social – Adriano rincuora Simone Biles: “So cosa stai passando, sii felice e prenditi cura di te”

L'ex attaccante ha difeso la famosissima ginnasta statunitense

Ha fatto parecchio discutere il ritiro dalle Olimpiadi annunciato nelle scorse ore da Simone Biles, specialmente per le motivazioni riferite dalla ginnasta statunitense. Troppi tormenti stavano infatti annebbiando la sua mente, che aveva bisogno di essere ripulita e stare ben distante da certe pressioni che inevitabilmente la competitività mette addosso alle grandi atlete come lei. Dopo quattro titoli olimpici e 19 medaglie d’oro ai Mondiali, ha infatti rivelato al mondo intero di volersi concentrare sulla sua salute mentale, di mandare via quei demoni che la stavano del tutto catturando.

In difesa dell'atleta americana alla quale soprattutto sui social non sono state risparmiate parecchie critiche, è intervenuto l'ex attaccante dell'InterAdriano. L'imperatore nerazzurro ha infatti spiegato di essere già passato in una situazione molto simile, in cui a causa di problemi extra-campo venne duramente attaccato dalla stampa. Questo il tweet del brasiliano: "Simone Biles… So esattamente cosa sta succedendo e non permetto alle persone di crocifiggerti. Sii felice e prenditi cura della tua mente! Sono passato da questi momenti e ancora oggi mi viene chiesto. Possa Dio perdonare queste persone cattive".