Lukaku rivuole l’Inter e lancia un messaggio: “Se volete, io ci sono”

L'attaccante belga ha una voglia matta di tornare in nerazzurro

La panchina contro il Lille in Champions League sembra essere stata la goccia che fa traboccare il vaso. Dall'intervista di Sky Sport, le cose per Romelu Lukaku sono peggiorate ulteriormente ed è giunto alla conclusione che difficilmente riuscirà a trovare la felicità a Londra con il Chelsea. L'attaccante belga - come scrive La Gazzetta dello Sport - ha ribadito la sua volontà: ovvero quella di tornare all'Inter.