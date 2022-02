Lukaku è pronto a ridursi l’ingaggio: l’Inter proverebbe l’affare?

Sarebbe possibile l'operazione Lukaku?

La Gazzetta dello Sport ha ribadito in mattinata la voglia matta di Romelu Lukaku di tornare all' Inter : ma si tratta di un sentimento reciproco? La politica attuata da Zhang in merito alla riduzione di ingaggio e quella di Marotta in merito all'acquisto di profili giovani e italiani non vanno di certo d'accordo con un eventuale arrivo di Big Rom a Milano. D'altronde, il centravanti del futuro è stato già scelto e si chiama Gianluca Scamacca .

Ma nel mercato mai dire mai: è anche vero che un profilo come quello di Lukaku non può che non interessare all'Inter, se guardiamo all'aspetto tecnico. In queste ultime settimane si è sentita la mancanza di un vero numero 9 e Inzaghi non disdegnerebbe sicuramente un attaccante come il belga nella sua Inter.