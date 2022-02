Genoa-Inter, Inzaghi schiera la formazione titolare: resta il dubbio Gosens

La probabile formazione per il match di Genova

L' Inter va a Genova per vincere, senza se e senza ma. Inzaghi è convinto che un successo possa rimettere i nerazzurri sui binari giusti per la volata Scudetto. Così - come racconta il Corriere dello Sport - il tecnico piacentino è pronto a schierare la miglior formazione possibile: tornano Brozovic e Bastoni dalla squalifica, Vecino è recuperato ma resta il dubbio Gosens .

Inzaghi non sa ancora se convocarlo per la trasferta contro il Genoa oppure aspettare il derby in CoppaItalia di martedì. Per quanto riguarda Correa, invece, la convocazione arriverà quasi sicuramente contro il Milan.