CorSera – Il futuro ingaggio di Lukaku all’Inter: sarebbe un affare?

Il ritorno di Romelu Lukaku è l'argomento di mercato più caldo delle ultime ore. Ha acceso tutti i tifosi che discutono sul fatto se sia un affare o meno. A livello economico, come spiega il Corriere della Sera, sicuramente sì almeno a livello di ingaggio: "Lukaku si ridurrà lo stipendio, passando dagli attuali 12 milioni netti a 9. Il costo lordo per l'Inter resterà comunque attorno ai 12 milioni, in linea con le cifre a bilancio per Brozovic, Lautaro, Barella e gli altri big della rosa".