L’esonero di Tuchel può cambiare i piani dell’Inter con Lukaku? Gli scenari

La decisione del Chelsea di esonerare il tecnico del tedesco apre a diversi scenari

Alessio Murgida

A fine giugno, dall'Inghilterra, era arrivata la notizia (anche da fonti molto attendibili) di un accordo verbale tra Inter e Chelsea per un secondo anno di prestito per Romelu Lukaku in nerazzurro. Bene, ora questo scenario potrebbe essere stravolto dall'esonero di Tuchel da parte dei blues. Esonero che è arrivato in mattina e che potrebbe aprire a diversi scenari, anche per quello che riguarda l'attaccante belga.

Sappiamo, infatti, che Lukaku è tornato all'Inter grazie anche ai rapporti tesi con Tuchel. Ma se dovesse arrivare un allenatore che stima Lukaku sulla panchina del Chelsea? D'altronde, l'attaccante è ancora di proprietà dei blues i quali non vorrebbero dare per perso un investimento da 115 milioni di euro. L'accordo tra Inter e Chelsea è solo verbale, non c'è nulla di scritto visto le nuove regole FIFA che non ammettono i prestiti biennali.

La conferma di Lukaku potrebbe dunque diventare molto incerta. É anche vero, però, che alla fine la volontà del giocatore è uno degli aspetti che conta di più in una trattativa. Basterà per un Lukaku-bis in nerazzurro? Questo non sappiamo dirlo ma la certezza è che ora la conferma non è così sicura come prima.