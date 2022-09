Inter-Bayern Monaco, Marotta: “Scelte di Inzaghi coraggiose. Lukaku? L’esonero di Tuchel…”

L'amministratore delegato del club nerazzurro nel pre-partita di San Siro

Antonio Siragusano

Dopo la sconfitta del derby dello scorso sabato, ecco per l'Inter subito la possibilità trovare un riscatto nel primo impegno della stagione in Champions League. I nerazzurri ospitano questa sera la corazzata Bayern Monaco, una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale. L'amministratore delegato Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di San Siro. Tra campo e mercato, queste sono state le dichiarazioni dell'amministratore delegato nerazzurro:

TURNOVER -"C'è una grande pressione agonistica da qui al 13 novembre, giusto che l'allenatore scelga la squadra più adatta all'avversario. Le scelte di Inzaghi potrebbero apparire senza logica, in realtà mostrano coraggio. Fare questo turnover tiene conto del fatto che abbiamo tante partite ravvicinate, due competizioni molto importanti per noi, è giusto che riesca a gestire l'undici migliore in campo".

RINNOVO SKRINIAR -"E' un tema d'attualità, riteniamo che Skriniar sia parte importante della squadra. E' scontato che faremo di tutto per tenerlo con noi, poi chiaro che la volontà del calciatore è determinante. Ma ci sono i presupposti per essere ottimisti".

LUKAKU -"L'esonero di Tuchel? E' una notizia fresca, non so quali saranno gli effetti sul futuro di Lukaku. Vogliamo sfruttare il suo apporto in questa stagione, poi valuteremo con lui e con il Chelsea quale sarà il suo futuro. Non so cosa comporti il cambio di allenatore, è prematuro parlarne oggi".