Maldini-Inter, Galliani annuncia: “Ci parlo tutti i giorni”

A margine dell’Assemblea di Lega di questa mattina, ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto un sorridente Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza, contento per la prima vittoria in campionato ottenuta dalla formazione di Nesta nell’ultimo turno con il Verona, ha commentato la voce di mercato che riguarda l’interesse da parte dell’Inter verso Daniel Maldini.

Questo il commento di Galliani sull’indiscrezione: “Mai parlato di Maldini con nessuno, mai parlato. Con Daniel ci parlo tutti i giorni, ma non abbiamo mai parlato con nessuno. Un Maldini all’Inter? Io non ho mai sentito niente, l’Inter non ci ha fatto alcuna richiesta, non esiste e non credo. Poi io son milanista quindi lasciatemi stare”.