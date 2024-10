Cosa succede all’Inter dopo l’infortunio di Carlos Augusto

L’Inter ha perso Carlos Augusto per infortunio e la sua assenza inevitabilmente peserà nelle prossime settimane. Per una stima precisa sui tempi di recupero occorrerà attendere il comunicato ufficiale, ma si può già dare per scontato che il numero 30 salterà alcune partite.

Il brasiliano è un vero e proprio jolly che può essere impiegato sia da esterno sinistro che da terzo difensore mancino, ricoprendo quindi i ruoli di vice Federico Dimarco o Alessandro Bastoni. Andiamo quindi a fare qualche riflessione sugli scenari che attendono i nerazzurri nel prossimo periodo, come sempre denso di impegni fra Serie A e Champions League.

1) Partiamo proprio da qui, dai due titolari che inevitabilmente saranno chiamati a fare gli straordinari nelle prossime partite, ovvero Dimarco e Bastoni. Le preoccupazioni di Inzaghi sono legate più al primo, che storicamente soffre la stanchezza anche a gara in corso e invece sarà chiamato a giocare una partita ogni tre giorni e verrà privato del suo sostituto naturale, cui Inzaghi attinge quasi sistematicamente dopo l’ora di gioco. Per Bastoni il discorso è leggermente diverso, perché – anche in assenza di Carlos Augusto – nel suo ruolo ci sono più alternative per consentirgli di riposare.

2) Una delle opzioni che si sta affermando con più forza come centrale difensivo di sinistra nelle ultime settimane è Yann Bisseck. Se nella scorsa stagione il tedesco era sempre stato impiegato a destra, come alternativa a Benjamin Pavard, nelle partite recenti Simone Inzaghi lo ha provato sull’altra corsia, facendolo partire da titolare in quel ruolo contro lo Young Boys in Champions League. Molto probabile che questa strada venga ulteriormente battuta.

3) Matteo Darmian diventa ancora più un jolly per il tecnico, con l’assenza di Dimarco. L’italiano da diversi mesi sta agendo regolarmente da esterno destro alternandosi con Denzel Dumfries, ma può anche arretrare al posto di Pavard. E da questo momento, sarà un candidato forte anche a spostarsi sulla sinistra per far rifiatare Dimarco (o addirittura Bastoni, in caso di emergenza), in virtù della sua ecletticità, sebbene sulla corsia mancina si senta decisamente meno a suo agio.

4) Un ruolo chiave in questo contesto sarà svolto da Tajon Buchanan e dal suo ritorno dal grave infortunio estivo (frattura della tibia). Il canadese potrebbe rientrare fra i convocati nelle prossime partite, ma con un compito diverso rispetto a quello che si ipotizzava nelle scorse settimane. Con tutti gli esterni disponibili, infatti, si sarebbe candidato a giocare sulla destra come ai tempi del Bruges per apportare caratteristiche diverse rispetto a Dumfries e Darmian. A questo punto, invece, il suo ritorno serve soprattutto per la corsia sinistra, dove d’altronde Inzaghi lo ha sempre impiegato nella seconda parte della scorsa stagione. Oltre alla data del suo rientro, molto dipenderà da quanto ci metterà a tornare in condizione.

5) Gli effetti dell’infortunio di Carlos Augusto potrebbero riguardare anche Tomas Palacios. Dicevamo in apertura, infatti, che il brasiliano può giocare anche da terzo difensore di sinistra al posto di Bastoni, esattamente il ruolo per cui l’argentino è stato acquistato a fine agosto. Se fino a questo momento si è parlato di un possibile prestito a gennaio visto che ancora non ha accumulato neppure una presenza ufficiale, adesso le cose potrebbero cambiare. E il paragone con Bisseck torna utile ancora una volta, perché l’anno scorso il tedesco entrò nelle rotazioni – di fatto – dopo lo stop di Pavard. Chissà che a Palacios non accada lo stesso.