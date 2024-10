Antonello lascia l’Inter ma resta in Serie A: “Ufficialità a breve”

La rivoluzione di Oaktree nella dirigenza dell’Inter dovrebbe coinvolgere diverse figure apicali dell’organigramma nerazzurro, fra cui Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate e a Milano dal 2015.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il dirigente dovrebbe lasciare l’Inter ma rimanere in Serie A, approdando nello specifico alla Roma e sempre in qualità di amministratore delegato. La famiglia Friedkin, infatti, apprezza la sua figura e le posizioni prese in politica sportiva nel corso delle assemblee Eca.

Lo stesso Antonello si troverebbe proprio nella Capitale, anche se non ci sono incontri ufficiali con il club giallorosso, visto che il Ceo è ancora sotto contratto con l’Inter. Stando al quotidiano romano, però, tutto lascia pensare che il rapporto con la proprietà Friedkin sia diventato già proficuo e l’annuncio ufficiale potrebbe avvenire in tempi rapidi.