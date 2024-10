Clamoroso Oaktree, TS: “Azzeramento dirigenza Inter”

Dopo aver condotto la prima sessione di calciomercato la scorsa estate, il fondo Oaktree è pronto ad agire concretamente sull’Inter anche per quanto riguarda la dirigenza. Gli statunitensi che si sono insediati lo scorso maggio, infatti, hanno studiato a fondo il dossier relativo al club nerazzurro, individuando i settori più strategici su cui mettere mano.

Fra questi rientrano l’area corporate e quella della comunicazione e, secondo Tuttosport, i rispettivi responsabili sarebbero prossimi a lasciare l’Inter, con un azzeramento dirigenziale in entrambi i settori. In uscita dunque l’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello e lo Chief Marketing Officer, Luca Danovaro. Nell’area comunicazione, invece, sarebbe ai saluti Matteo Pedinotti, legato alla precedente gestione di Steven Zhang.

Secondo il quotidiano torinese, i cambiamenti in corso sarebbero dovuti soprattutto all’obiettivo di avere un’unica visione sul progetto stadio, ritenuto fondamentale per il futuro del club nerazzurro. Non è un caso che due figure di Oaktree, Alejandro Cano e Katherine Ralph, siano state presenti negli incontri con Sala a Milano e con i ministri a Roma.