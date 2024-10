Inter, le tv europee scioccate da un giocatore: “Ha cambiato la partita”

L’Inter ha vinto la partita di Champions League contro lo Young Boys anche (se non soprattutto) con i cambi. Basti pensare al gol segnato nel recupero, nel quale sono entrati i due attaccanti Lautaro Martinez e Marcus Thuram, oltre al solito Federico Dimarco. Tutti e tre subentrati nel corso della ripresa.

È proprio sulla prestazione di quest’ultimo che, come riporta La Gazzetta dello Sport, si sono concentrate tutte le tv europee, commentando la giornata di Champions. Nei salotti del post-partita, infatti, fioccavano complimenti nei confronti di Dimarco per il modo in cui è riuscito a cambiare la partita.

Il paragone con Roberto Carlos ormai non fa più notizia, anche se l’esterno mancino può ancora migliorare sotto alcuni aspetti. Fra questi, come segnalato da Cambiasso, la gestione delle energie durante la partita. Frequentemente, infatti, Simone Inzaghi è costretto a sostituire il numero 32 a causa dell’alto dispendio fisico e delle numerose corse effettuate durante la gara, spesso non necessarie.

La cosa certa è che Dimarco oggi è considerato universalmente come uno degli esterni top al mondo e le statistiche lo eleggono come miglior crossatore nei 5 migliori campionati europei, meglio anche di Grimaldo del Bayer Leverkusen.