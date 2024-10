Ritorno Buchanan, adesso c’è la data: “Riposerà Dimarco”

L’infortunio di Carlos Augusto ha scatenato un’altra emergenza in casa Inter, dopo quella a centrocampo. Al momento, infatti, Federico Dimarco è l’unico esterno sinistro di ruolo in rosa e dovrebbe fronteggiare da solo un calendario fittissimo, senza neppure la possibilità di essere sostituito a partita in corso, se non adattando Matteo Darmian sulla corsia mancina.

Un bel problema per Simone Inzaghi, considerato che Dimarco è un giocatore che spende tantissimo all’interno della gara e viene sostituito con regolarità, dopo almeno un’ora di gioco, proprio da quel Carlos Augusto che non si rivedrà prima della sosta.

A questo punto, sorge la necessità di recuperare al più presto Tajon Buchanan, vittima in estate di un grave infortunio durante la Coppa America: frattura della tibia con il Canada. L’ex Bruges ha superato la sindrome influenzale che negli ultimi giorni gli aveva impedito di allenarsi, ma ha lavorato regolarmente mercoledì (non è partito per la Svizzera) e ieri.

Si attende quindi il suo rientro in gruppo, in modo da fargli riassaggiare nuovamente il campo in una gara ufficiale. Secondo il Corriere dello Sport, le partite giuste per il ritorno di Buchanan saranno quelle contro Empoli (mercoledì 30 ottobre) e Venezia (domenica 3 novembre). In una delle due gare – oppure in entrambe – giocherà uno spezzone, consentendo a Dimarco di rifiatare a partita in corso e ricaricarsi in vista degli incroci ravvicinati contro Arsenal e Napoli.