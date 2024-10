Inter-Juve, Inzaghi ha SCELTO il regista: sostituirà Calhanoglu

In una formazione che appare per la maggior parte già fatta, c’è un solo grande dubbio che accompagna Simone Inzaghi nell’avvicinamento a Inter-Juventus. Riguarda la posizione di regista, ruolo delicato e scelta che potrebbe orientare i destini della sfida.

L’Inter, infatti, dovrà fare a meno dell’infortunato Hakan Calhanoglu, dopo che il turco si è fermato per un’elongazione agli adduttori nei primi minuti della sfida con la Roma. Il numero 20 dovrebbe ritornare fra i convocati solo per la sfida al Venezia del 3 novembre e quindi salterà gli impegni contro bianconeri ed Empoli.

All’Olimpico, Inzaghi ha cambiato le chiavi della regia a partita in corso, affidandole a Nicolò Barella. Il sardo è partito da titolare al centro anche contro lo Young Boys, ma nel secondo tempo è entrato Piotr Zielinski (anche lui reduce da un problema muscolare), il quale si è alternato con l’ex Cagliari in quella posizione.

Indizio importante, che secondo La Gazzetta dello Sport indirizza la scelta in vista di Inter-Juventus. La prima scelta di Inzaghi rimane Kristjan Asllani, vittima di una distorsione al ginocchio che gli ha fatto saltare Roma e Young Boys. Sull’albanese si deciderà oggi: se dovesse svolgere almeno una parte di allenamento in gruppo, allora sarà il candidato forte per partire da titolare contro i bianconeri. In caso contrario, andrà in panchina.

Se Asllani non dovesse esserci dall’inizio, toccherà a Piotr Zielinski. L’ex Napoli sostituirebbe quindi Calhanoglu, in un ruolo che ricopre abitualmente con la Polonia. Ciò permetterebbe a Barella di ritornare a fare la mezzala destra, con Henrikh Mkhitaryan a sinistra. La giornata di oggi sarà quindi decisiva.