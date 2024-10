“Al Psg insieme a Thuram”: l’avviso ufficiale spaventa l’Inter

Autore del gol vittoria messo a segno ieri sera allo scadere contro lo Young Boys, Marcus Thuram è già schizzato a quota 8 reti in questa stagione. Per lui si è trattato della prima marcatura quest’anno in Champions League dopo le 7 marcature già siglate in campionato.

Un attaccante che l’Inter si tiene strettissimo, ma che a suon di grandi prestazioni ha attirato l’attenzione dei grandi club. Tra questi il Paris Saint Germain, club che sembra essere disposto ad avvicinare gli oltre 80 milioni di euro della clausola rescissoria la prossima estate per riportarlo in Francia.

A tal proposito, intervenuto su Ti Amo Calciomercato.it, Michele Fratini ha commentato un’indiscrezione. Il noto talent scout italiano, dato dalle ultime notizie riportate da Calciomercato.it nel mirino dello stesso Psg, ha rivelato chi porterebbe in Francia dal campionato italiano.

Fratini, in particolare, ha citato due attaccanti che porterebbe di corsa al Psg: “In una realtà del genere un Thuram così, che è nato in Italia ma che ha scelto la nazionalità francese, è devastante. Può anche essere da Paris Saint Germain, sia con Luis Enrique o se il prossimo anno dovesse arrivare Zidane o Deschamps. L’altro attaccante è Retegui, è un mix tra Batistuta e German Denis. Si sta consacrando alla grande, ha trovato continuità ed è cresciuto molto”.