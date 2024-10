Cambiasso su Dimarco: “Piede top, ma ha un difetto”

Federico Dimarco è stato protagonsita nella notte di Berna, pur essendo subentrato solo a gara in corso. In campo dal 53′ di Young Boys-Inter, al posto dell’infortunato Carlos Augusto, ha fornito l’assist decisivo a Thuram.

Una prestazione che ha portato diversi elogi all’esterno nerazzurro nel post-partita di Sky Sport. Esteban Cambiasso, però, ha voluto anche sottolineare un difetto di Dimarco, rispetto ai top nel ruolo.

Queste le parole dell’ex centrocampista nerazzurro:

“Oggi ha un solo difetto: la capacità di dosarsi durante la partita. Perché è generoso e questo gli impedisce di gestirsi. Al 65-70′ delle partite più importanti lui soffre. Probabilmente sarà calcolato visto che ci sono i 5 cambi. Però fa molti movimenti e scatti che non sono necessari e in ogni azione lui va. In ogni caso ha un piede da top”.